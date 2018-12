Strasbourg x PSG: onde assistir, horário e o que está em jogo

Strasbourg e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta quarta-feira, às 18h (horário de Brasília), no estádio De La Meinau, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, em mais um jogo que a tendência é uma tranquila vitória da equipe parisiense.

Strasbourg x PSG não terá transmissão para o Brasil. O PSG, que faz uma campanha quase perfeita, lidera com folga o Campeonato Francês, com 43 pontos, 14 pontos a mais que o vice-líder Montpellier. São 14 vitórias e apenas um empate na competição. O único jogo sem vitória foi justamente na última rodada, quando ficou no 2 a 2 com o Bordeaux. Para essa partida, a equipe não contará com Neymar, poupado por dores musculares.

Já o Strasbourg soma 21 pontos e ocupa a 8ª colocação. Na última rodada, a equipe francesa goleou o Rennes por 4 a 1 fora de casa e deu fim a sequência de três partidas sem vencer no campeonato.