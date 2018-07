Strinic volta a treinar e Kovacic segue como dúvida na Croácia

O técnico da Croácia, Zlatko Dalic, recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira. O lateral-esquerdo Ivan Strinic voltou a treinar com o grupo e mostrou estar em boas condições para enfrentar a Rússia no sábado, em Sochi, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Já o volante Mateo Kovacic participou somente de parte da atividade e ainda é dúvida.

Strinic, que se transferiu recentemente para o Milan, sentiu dores musculares na partida contra a Dinamarca, pelas oitavas de final. Na terça, ele foi poupado, mas nesta quarta trabalhou normalmente, sem indicar sinal de dor. O jogador era quem mais preocupava por ser titular da seleção.

Kovacic, por sua vez, vem sendo reserva, embora tenha entrado em todos os jogos. E até foi titular contra a Islândia, pela fase de grupos. O jogador do Real Madrid deslocou o ombro direito contra a Dinamarca, no domingo, e vinha sendo poupado das atividades desde então.

Nesta quarta, ele até foi a campo em Sochi, onde a equipe trabalhou nesta tarde, e participou das atividades mais leves. Também foi para a academia, mas não chegou a integrar todos os trabalhos do dia, o que deve acontecer somente nesta quinta.

Os croatas vão encarar os anfitriões da Copa às 15 horas (horário de Brasília) de sábado, em Sochi, por uma vaga na semifinal. O vencedor do confronto terá pela frente o vitorioso da partida entre Suécia e Inglaterra, que entram em campo no mesmo dia, às 11 horas.