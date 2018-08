Volante holandês Strootman troca a Roma pelo Olympique de Marselha

O Olympique de Marselha anunciou nesta terça-feira a contratação do meio-campista Kevin Strootman junto à Roma. O jogador de 28 anos estava desde a temporada 2013/2014 no clube italiano, onde sofreu com uma série de problemas físicos e perdeu espaço nos últimos tempos.

Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados, mas o Olympique teria desembolsado 25 milhões de euros (cerca de R$ 120,9 milhões) para contar com o holandês. Ele desembarcou na França nesta terça-feira e assinou contrato por cinco temporadas com seu novo clube.

No Olympique, Strootman vai reencontrar o técnico com quem viveu alguns dos seus melhores momentos na Roma. Mesmo assim, o jogador teria confessado a amigos próximos a decepção com a diretoria do clube italiano pela decisão de negociá-lo.

Revelado pelo Sparta Rotterdam, Strootman ainda atuou no Utrecht antes de ganhar espaço no PSV. Em 2013, chamou a atenção da Roma, então comandada por Garcia. Na Itália, sofreu com algumas lesões mais graves, inclusive uma no joelho que o tirou da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.