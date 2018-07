Strootman passará por nova cirurgia e volta a desfalcar a Roma

A Roma anunciou nesta quinta-feira que o meia Kevin Strootman precisará passar por outra cirurgia no joelho esquerdo, que já havia sido operado no ano passado. O novo procedimento acontecerá nesta sexta e a previsão é de que ele fique ao menos mais um mês longe dos gramados. O afastamento pode ser mais longo se houver algum dano no ligamento cruzado.

Apesar da nova lesão, o jogador holandês acalmou a torcida. "Há muita especulação da mídia sobre mim e eu gostaria de explicar para todos os fãs qual o meu real problema", escreveu em sua página no Twitter. "Na partida contra a Fiorentina (no último domingo) eu levei uma pancada no joelho esquerdo. Está machucado e por isso preciso descansá-lo por algumas semanas."

Strootman havia voltado aos gramados em novembro, depois de passar por uma cirurgia em março. A lesão inclusive o deixou de fora da convocação holandesa para a Copa do Mundo do ano passado, no Brasil. A Roma explicou os detalhes da contusão, que tira o jogador de ação justamente quando ele voltava à melhor forma.

"Ontem (quarta-feira), Kevin Strootman passou por exames mais profundos com os professores Van Dijk e Kerkhoffs, que haviam o operado", informou o clube em comunicado. "Os exames revelaram uma massa de tecido fibroso (conhecida como Síndrome de Ciclope), que deve ser removida."