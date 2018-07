Sturridge marca de novo e Bolton vence Everton por 2x0

O veloz atacante, que pertence ao Chelsea e chegou ao Bolton no mês passado, acertou um voleio no segundo tempo e manteve seu impressionante começo no novo clube.

O zagueiro Gary Cahill abriu o placar logo no início do jogo quando ele encontrou espaço na área e escorou de cabeça uma falta cobrada por Stuart Holden que também desviou em Johnny Heitinga.

Sob muita chuva, a partida tornou-se difícil de ser jogada, com poucas chances de gol.

A melhor chance do Everton veio no primeiro tempo, quando o australiano Tim Cahill acertou um voleio que passou muito perto.

Os anfitriões poderiam ter marcado o terceiro gol, quando Holden chutou a bola no alto da rede nos últimos minutos, mas o auxiliar considerou que ele estava fora de jogo.

O Bolton permanece no oitavo lugar na classificação com 36 pontos, enquanto o Everton é o 13o com 30 pontos, apenas três acima da zona de rebaixamento.