Sturridge marca dois, Liverpool bate o Tottenham e avança na Copa da Liga Inglesa

O Liverpool contou com o talento de Daniel Sturridge para bater o Tottenham por 2 a 1, nesta terça-feira, e se classificar às quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Em casa, e em um confronto repleto de reservas de ambos os lados, o atacante mostrou serviço e garantiu a vaga ao time de Jürgen Klopp ao marcar dois gols.

Sturridge perdeu espaço no Liverpool nesta temporada por conta do sucesso do trio ofensivo formado por Mané, Philippe Coutinho e Roberto Firmino. Mas nesta quinta, mostrou por que é considerado um dos grandes atacantes ingleses e segue com espaço na seleção do país.

Nesta terça, o jogador precisou de somente oito minutos para abrir o placar. N'Kodou escorregou, Grujic ficou com a sobra e invadiu a área antes de bater. A bola foi desviada e sobrou limpa para Sturridge marcar o primeiro. O atacante ainda assustaria aos 18, quando perdeu chance incrível ao ficar de frente para Vorm.

O Tottenham tentou responder com Janssen, que perdeu duas boas oportunidades. Mas em um segundo tempo bem mais movimentado que o primeiro, o Liverpool foi quem marcou. Aos 18 minutos, Sturridge fez bela triangulação com Origi e Wijnaldum e recebeu sozinho para arrancar e tocar por baixo de Vorm.

O segundo gol deixou o confronto aberto e o Liverpool passou a perder chance atrás de chance nos contra-ataques. Aos 29, então, o Tottenham diminuiu. Lucas cometeu pênalti em Lamela, Janssen cobrou no meio e deu esperanças ao time londrino, que seguiu pressionando até o apito final, mas sem sucesso.

ARSENAL VENCE - Outro gigante inglês que avançou nesta terça na Copa da Liga foi o Arsenal. Em casa, a equipe não teve maiores dificuldades para eliminar o modesto Reading, da segunda divisão do país, por 2 a 0, com dois gols de Alex Oxlade-Chamberlain.

O Arsenal também entrou com uma formação quase toda reserva, mas isso não impediu que vencesse até com certa tranquilidade. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Chamberlain recebeu pela direita, teve liberdade para invadir a área e bateu cruzado para abrir o placar. O segundo dele e do time londrino saiu aos 33 da etapa final, quando o atacante recebeu de Giroud e finalizou, com desvio, para selar o placar.

OUTROS RESULTADOS - Quem também garantiu vaga nesta terça às quartas de final foi o Newcastle. O time da segunda divisão nacional recebeu o Preston North End e goleou impiedosamente por 6 a 0, com dois gols de Mitrovic e outros dois de Diamé. Já o Hull City visitou o Bristol City e avançou com um triunfo por 2 a 1.