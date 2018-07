Sturridge passa por exames e deve acertar com Liverpool

"A informação que eu tenho é que ele (Sturridge) está lá (em Liverpool) fazendo exames médicos", disse o técnico do Chelsea, Rafa Benítez, após a goleada por 8 a 0 diante do Aston Villa, neste domingo.

Apesar da não confirmação por ambos os clubes, a imprensa inglesa dá como certa a transação. Nos últimos dias foi veiculado que o jogador receberá 60 mil libras (cerca de R$ 200 mil) no novo clube. O Liverpool inclusive já havia tentado contratar Sturridge por empréstimo em agosto, mas sem sucesso.

A contratação foi um pedido do técnico Brendan Rodgers, que viu o centroavante Andy Carroll ser emprestado para o West Ham e o norte-americano Clint Dempsey recusar a proposta do Liverpool no início da temporada. Sturridge fez apenas sete partidas nesse Campeonato Inglês pelo Chelsea, anotando um gol.