Sturridge sofre nova lesão na coxa esquerda e desfalca o Liverpool

Sem jogar desde agosto, Daniel Sturridge sofreu nova lesão na mesma coxa esquerda e voltou a preocupar a comissão técnica do Liverpool nesta sexta-feira. O atacante do tradicional clube inglês e da seleção rompeu a musculatura e ainda não tem prazo para voltar ao time.

Sturridge se machucou durante o treino de terça-feira, mas só teve o problema confirmado nesta sexta. De acordo com o técnico Brendan Rodgers, trata-se da nona lesão na mesma coxa sofrida pelo atacante. "Obviamente temos um problema a ser resolvido ali", declarou. "Vamos investigar o caso para descobrir as causas."

Vice-artilheiro do último Campeonato Inglês, Sturridge ainda não consegui brilhar na atual temporada. Com problemas na coxa e na panturrilha, ele vem desfalcando o Liverpool, que já sofria com a saída de Luis Suárez, artilheiro do último campeonato e novo reforço do Barcelona.

Sem sua poderosa dupla de ataque, o Liverpool contratou Mario Balotelli e aposta em Fabio Borini e Rickie Lambert, sem sucesso. O time ocupa apenas o 11º lugar do Campeonato Inglês e sofre para avançar na Liga dos Campeões - é o terceiro colocado em sua chave e só avançam os dois primeiros colocados.