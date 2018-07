Stuttgart acerta empréstimo de lateral japonês

O Stuttgart informou que negociou com o clube Albirex Niigata uma eventual contratação em definitivo do lateral, de 20 anos, e que joga nos dois lados do campo. Ele será o segundo jogador japonês no elenco do clube alemão. O outro atleta é o atacante Shinji Okazaki.

"Sakai é um jogador muito promissor, que joga muito bem com os dois pés. Poucas vezes vi um jogador atuar tão bem tanto com o perna direita quanto com a esquerda em sua idade. Vamos dar a ele o tempo necessário para se adaptar ao futebol alemão e estou confiante de que se tornará um jogador de muito valor no Stuttgart", afirmou o diretor de futebol Fredi Bobic.

Nascido em Nova York, Sakai tem mãe alemã, mas cresceu no Japão, país do seu pai. Ele iniciou sua carreira no Albirex Niigata em março de 2009. Ao todo, o lateral soma 74 partidas no campeonato nacional, experiência que tem gerado oportunidades na seleção japonesa.