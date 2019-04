Stuttgart bate Borussia Mönchengladbach e respira na luta contra o rebaixamento

Com o gol do atacante grego Anastasios Donis, o Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach por 1 a 0, neste sábado, em casa, e se mantém vivo na briga contra o rebaixamento no Campeonato Alemão. Com a vitória nesta 31.ª rodada, os mandantes ficam na 16.ª colocação com 24 pontos, a seis do Schalke 04. O time de Gelsenkirchen venceu o clássico do Vale do Ruhr contra o vice-líder Borussia Dortmund por 4 a 2, fora de casa, e ocupa o 15.º posto, primeiro fora da zona de rebaixamento.

As equipes ainda têm mais três partidas pelo torneio nacional, que tem apenas 34 rodadas, já que é disputado por 18 clubes. Desta forma, nove pontos estão em jogo. Se terminar o campeonato em 16º, o Stuttgart disputará um playoff contra o terceiro colocado da segunda divisão para definir quem jogará na elite na próxima temporada.

Já o Borussia Mönchengladbach se complicou na briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa. O time estacionou nos 51 pontos, a três do Eintracht Frankfurt, que está no quarto lugar, último da zona de classificação ao torneio continental.

A partida deste sábado começou agitada, com o goleiro alemão Ron-Robert Zieler salvando o Stuttgart logo aos cinco minutos, em boa defesa após chute de Alassane Plea. No decorrer do primeiro tempo, mais uma chance para cada lado, mas as equipes foram para o intervalo com o placar no zero.

Na etapa complementar, os donos da casa voltaram fortes na busca pela vitória. Aos oito minutos, Donis acertou a trave de Yann Sommer. Três minutos depois, o goleiro do Borussia Mönchengladbach não pôde evitar o gol do grego, que aproveitou falha da zaga para fazer 1 a 0.

Depois de tomar o gol, os visitantes buscaram o empate. Aos 32 minutos, Plea teve nova chance, mas o meia francês finalizou para fora. No fim do jogo, uma oportunidade para cada lado. A três minutos do tempo regulamentar, o lateral-esquerdo argentino Emiliano Insúa teve boa chance para o Stuttgart, mas parou em grande defesa de Sommer. Já nos acréscimos, o meia Ibrahima Traoré, de Guiné, bateu em cima da zaga adversária.

No fim das contas, 1 a 0 para o Stuttgart, que visita o Hertha Berlin na próxima rodada, no sábado, às 10h30 (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Borussia Mönchengladbach recebe o Hoffenheim, que está em sétimo com 50 pontos, na briga por vaga na Liga Europa.