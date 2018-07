Stuttgart bate Freiburg por 3 a 0 e se afasta da zona do rebaixamento no Alemão

O Stuttgart conquistou uma vitória importante, neste domingo, diante do Freiburg por 3 a 0, na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart, no fechamento da 10.ª rodada do Campeonato Alemão. O resultado reabilita a equipe na competição, após derrota na rodada anterior para o RB Leipzig.

Com o triunfo, o Stuttgart chegou aos 13 pontos e se afastou do grupo que luta contra o rebaixamento. Agora, a equipe ocupa o 12.º lugar na competição. O Freiburg, por outro lado, permanece na 15.ª colocação com oito pontos, apenas um à frente do Hamburgo, 16.º lugar e primeiro clube da zona do descenso.

Na primeira etapa, a equipe da casa teve o domínio das ações esteve sempre mais perto de marcar o primeiro gol, que chegou aos 38 minutos. Após bola virada da direita para a esquerda do ataque, o meia Berkay Ozcan cruzou para o gol do atacante Daniel Ginczek.

Pouco tempo depois, aos 42 minutos, o Stuttgart quase ampliou com o lateral-esquerdo argentino Emiliano Insua, que tentou desviar para o gol depois de uma cobrança de escanteio. A bola não entrou e a arbitragem marcou impedimento.

Mas o time mandante iria ampliar a vantagem ainda antes do apito final no primeiro tempo. Em cobrança de falta, o defensor francês Benjamin Pavard, de apenas 21 anos, se desvencilhou da marcação e cabeceou sozinho: 2 a 0.

No segundo tempo, o Freiburg - que havia perdido o turco Caglar Soyuncu por expulsão ainda na primeira etapa - voltou determinado a buscar pelo menos o empate. A equipe visitante tentou equilibrar o jogo e criou algumas chances, mas não conseguiu vencer o goleiro Zieler.

No entanto, aos 36 minutos, o Stuttgart matou qualquer possibilidade de reação do Freiburg ao fazer o terceiro gol com o atacante Simon Terodde. Ele interceptou um chute do próprio companheiro, que sairia pela linha de fundo, dominou e bateu firme para vencer o goleiro Schwolow.

O Stuttgart voltará a campo pelo Campeonato Alemão no próximo sábado, quando visitará o Hamburgo pela 11.ª rodada da competição. No mesmo dia, o Freiburg receberá o Schalke 04.