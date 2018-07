Stuttgart contrata atacante bósnio do Hoffenheim O Stuttgart anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante bósnio Vedad Ibisevic, que acaba de deixar o Hoffenheim. O novo reforço assinou um contrato de quatro anos e espera poder repetir o bom futebol apresentado no início de sua trajetória no seu ex-clube na Alemanha.