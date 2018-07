Stuttgart demite treinador Christian Gross

Gross foi contratado no final do ano passado, para substituir Markus Babbel, e assinou contrato por dois anos. O difícil início no Campeonato Alemão, no entanto, resultou em sua demissão - com apenas uma vitória em sete partidas, o Stuttgart está na última colocação com três pontos.

"Após uma análise detalhada da atual situação, Christian Gross deixará o cargo de treinador com efeito imediato", informou o Stuttgart em comunicado. "Jens Keller assumirá imediatamente e comandará a equipe contra o Schalke (neste final de semana)". Gross é o primeiro técnico demitido nesta temporada do Alemão.