Stuttgart derrota Mönchengladbach e afasta risco de queda no Alemão

STUTTGART - Há 35 anos jogando na elite do futebol alemão o Stuttgart afastou um pouco mais o risco de ser rebaixado para a segunda divisão. Neste domingo, a equipe venceu o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 e manteve nove pontos em relação à zona de degola faltando apenas cinco rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

Agora o Stuttgart tem 36 pontos, contra 27 do Augsburg, time que hoje jogaria o playoff contra o terceiro da segunda divisão em busca de se manter na elite para o ano que vem. Álvaro Domínguez, contra, e Gentner fizeram os gols da equipe neste domingo, na Mercedes-Benz-Arena.

Para o Borussia Mönchengladbach, o resultado não foi tão prejudicial porque seu rival direto por uma vaga na Liga Europa do ano que vem, o Eintracht Frankfurt, também perdeu, levando 2 a 0 do Augsburg, fora de casa, com dois gols do coreano Dong-Won Ji.

Agora a briga pela Liga Europa tem o Freiburg, em quinto, com 45 pontos, o Frankfurt em sexto com 42 e o Mönchengladbach em sétimo com 41, empatado com o Hamburgo, o oitavo. São duas vagas em jogo, mas este número pode subir a três se o Bayern de Munique, já classificado para a Liga dos Campeões, vencer a Copa da Alemanha.

Esta competição terá as semifinais durante a semana. Na terça, o Bayern Munique pega o Wolfsburg. Na quarta, o Stuttgart enfrenta o Freiburg. Os confrontos são em jogo único.