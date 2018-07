Stuttgart derrota Werder Bremen e deixa lanterna do Alemão O Stuttgart venceu o Werder Bremen por 3 a 2 neste domingo, em casa, e deixou a lanterna do Campeonato Alemão. Agora, os anfitriões estão em penúltimo lugar com 26 pontos, um a mais do que o Hamburgo. Os visitantes estão em nono, com 35. Na próxima rodada, o Stuttgart visita o Augsburg, no sábado, enquanto o Werder Bremen recebe o Hamburgo, no próximo domingo.