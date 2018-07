Stuttgart e Eintracht Frankfurt empatam pelo Alemão

O resultado deixou as duas equipes com sete pontos. O Stuttgart é o 12.º, com vantagem no saldo de gols, e na próxima rodada enfrenta o Eintracht Braunschweig, domingo que vem, fora de casa. Já o Eintracht Frankfurt, 13.º lugar, volta a campo no sábado, em casa, diante do Hamburgo.

Mesmo atuando fora de casa, o Frankfurt foi para cima no início e abriu o placar logo aos 14 minutos, com Marco Russ. O gol acordou o Stuttgart, que empataria apenas dois minutos depois com Timo Werner. O time da casa foi para cima no segundo tempo, mas Ibisevic jogou fora a oportunidade de conquistar os três pontos.

O outro jogo do Alemão deste domingo também terminou empatado em 1 a 1. O Freiburg recebeu o Hertha Berlim e saiu na frente logo aos seis minutos, com Admir Mehmedi, mas Per Ciljan Skjelbred selou a igualdade ainda no primeiro tempo, aos 38.