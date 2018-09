Stuttgart empata com Fortuna em casa e continua sem vencer no Alemão

Em sua segunda temporada após o retorno à elite do Campeonato Alemão, o Stuttgart promete fazer seu torcedor sofrer novamente, e prova disso aconteceu nesta sexta-feira. Mesmo atuando em casa, a equipe não passou de um 0 a 0 diante do caçula Fortuna Düsseldorf e manteve-se sem vencer na competição.

Com o resultado, o Stuttgart foi a dois pontos após quatro rodadas, à beira da zona de rebaixamento, mas todos os seus concorrentes ainda atuam no fim de semana. Já o Fortuna Düsseldorf, atual campeão da segunda divisão, chegou a cinco pontos e é o oitavo colocado.

Não bastasse passar em branco, o Stuttgart sofreu bastante na defesa e só não saiu derrotado porque o goleiro Zieler viveu dia inspirado. Agora, a equipe tentará a recuperação na quarta-feira que vem, quando visita o RB Leipzig. O Fortuna Düsseldorf, por sua vez, recebe o Bayer Leverkusen no mesmo dia.

A quarta rodada do Alemão terá sequência neste fim de semana, com outras oito partidas a serem disputadas. Destaque para o líder Bayern de Munique, que coloca em jogo seus 100% de aproveitamento em clássico com o Schalke 04 neste sábado, em Gelsenkirchen.