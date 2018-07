Stuttgart empata fora e não afasta risco de rebaixamento

Com a igualdade, o Stuttgart chegou aos 32 pontos e se manteve em 15º lugar, perdendo a chance de ampliar a vantagem sobre o Hamburgo, que soma 27, é o 16º colocado e já está dentro da zona de descenso.

Se mantiver esta posição até o fim do campeonato, o Hamburgo ainda terá que disputar um confronto de ida e volta contra o terceiro melhor time da segunda divisão para tentar evitar a queda.

Já o Hannover ocupa posição intermediária na tabela do Alemão, sem riscos de queda, mas também sem ambições de disputar um torneio europeu na próxima temporada. Com 36 pontos, é o 11º colocado. Depois dos jogos do fim de semana, o Campeonato Alemão terá apenas mais duas rodadas.