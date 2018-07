Stuttgart goleia e fecha rodada na zona da Liga Europa

BRAUNSCHWEIG - O domingo do futebol alemão teve 10 gols marcados por 9 jogadores de nacionalidades diferentes. Nenhum deles nascido na Alemanha. Com um gols de guineense, de um bósnio, de um romeno e de um austríaco, o Stuttgart mostrou toda a sua diversidade para vencer o lanterna Eintracht Braunschweiger, por 4 a 0, neste domingo, no fechamento da sétima rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, vai passar a semana na zona de classificação para a Liga Europa.

O primeiro a marcar foi Ibisevic, da Bósnia-Herzegovina, único a balançar as redes no primeiro tempo. Maxim, da Romênia, marcou o segundo. Traoré, de Guiné, fez o terceiro, enquanto Harnik, da Áustria, saiu do banco para dar números finais à partida.

De volta à primeira divisão depois de 28 anos de ausência, o Eintracht Braunschweiger continua na lanterna, com um mísero ponto somado em sete rodadas. O Stuttgart tem 10, no sexto lugar, e se recuperou da eliminação precoce para o Freiburg, na Copa da Alemanha, na última quarta-feira.

Também neste domingo, Werder Bremen e Nuremberg empataram em 3 a 3. O turco Dabanli, contra, abriu o placar para o Werder, que ampliou com o holandês Elia. O empate dos visitantes veio com gols do japonês Kiyotake e do suíço Drmic. Elia voltou a colocar o Werder na frente, mas o checo Hlousek sacramentou o 3 a 3.