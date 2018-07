Stuttgart perde em casa e se complica no Alemão

Dono de cinco troféus do Alemão, o Stuttgart estacionou nos 30 pontos, apenas dois a mais que o Wolfsburg e o St. Pauli, que estão dentro da zona da degola. O segundo pode superar o Stuttgart na tabela se conseguir superar o vice-líder Bayer Leverkusen neste domingo. Já o Kaiserslautern soma 34 pontos, na 12.ª colocação.

Jogando em casa, o Stuttgart saiu atrás no placar, ao sofrer gol de Lakic aos 17 minutos, mas obteve a virada antes do intervalo. Kuzmanovic, em cobrança de pênalti, e Pogrebnyak marcaram para os anfitriões. Contudo, o Kaiserslautern reagiu no segundo tempo e garantiu a vitória, com gols de Hoffer, Lakic, mais uma vez, e Rivic, aos 42 minutos.

Na próxima rodada, o Stuttgart tentará se reabilitar e afastar o risco de queda diante do Hamburgo, no sábado que vem, fora de casa. O Kaiserslautern receberá o Nuremberg no mesmo dia.