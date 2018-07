Stuttgart só empata e continua na lanterna no Campeonato Alemão

Por ter sido fora de casa, o empate com o Mainz por 1 a 1, neste sábado, pela sequência da 15.ª rodada do Campeonato Alemão, não pode ser considerado ruim para o Stuttgart. No entanto, o time cinco vezes campeão nacional atravessa uma péssima fase na temporada e o ponto conquistado como visitante não foi suficiente para tirá-lo da lanterna da competição.

Agora com 13 pontos, o Stuttgart ficou um atrás de Freiburg, que em 15.º lugar fecha a lista dos que se salvam direto do rebaixamento, Borussia Dortmund, 16.º que teria de jogar uma repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão, e Werder Bremen, o 17.º colocado. Já o Mainz, com 17 pontos, empatou pela oitava vez na temporada - está igual ao Freiburg com o maior número de igualdades - e ocupa a 11.ª posição.

Em campo, cada equipe dominou um tempo. No primeiro, o Mainz foi melhor e conseguiu abrir o placar em uma cobrança de falta perfeita de Johannes Geis, na entrada da área pelo lado esquerdo, aos 36 minutos. Na segunda etapa, o Stuttgart foi ao ataque e em um lance despretensioso obteve o empate. Aos 27, Filip Kostic fez um cruzamento da direita, a bola passou por todos dentro da área e morreu no lado direito da rede da meta da equipe da casa.