Stuttgart supera Freiburg e decide Copa da Alemanha contra o Bayern

STUTTGART - O Stuttgart será o adversário do Bayern de Munique na decisão da Copa da Alemanha desta temporada, que será disputada no dia 1.º de junho. A equipe do sul do país derrotou o Freiburg por 2 a 1 nesta quarta-feira, em casa, e agora terá a chance de vencer seu primeiro título desde 2007, quando conquistou seu último Campeonato Alemão.

O ano de 2007 também marcou a última vez que o Stuttgart chegou à decisão da Copa da Alemanha, mas acabou derrotado pelo Nuremberg. O último dos três títulos da equipe nesta competição foi conquistado em 1997 - já havia vencido em 1954 e 1958 -, quando passou pelo Energie Cottbus na final.

O título da Copa da Alemanha ajudaria o Stuttgart a esquecer a campanha pífia no Campeonato Alemão, no qual é o 12.º colocado, com 36 pontos. Do outro lado, no entanto, estará o grande favorito Bayern, que garantiu o título alemão com seis rodadas de antecipação e está nas semifinais da Copa dos Campeões.

Nesta quarta, o Stuttgart já teve muita dificuldade diante do Freiburg, apesar de ter chegado ao primeiro gol logo aos nove minutos, com Boka. O empate do adversário saiu aos 14, quando Rosenthal recebeu em velocidade, arrancou e tocou com categoria na saída do goleiro. Ainda no primeiro tempo, aos 28, Harnik fez o segundo dos anfitriões e definiu a classificação.