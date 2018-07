Stuttgart vence com gol no fim e afunda o Colônia na lanterna do Alemão

Em um duelo entre dois clubes que já faturaram títulos do Campeonato Alemão, mas estão longe de viverem os seus melhores momentos, o Stuttgart aproveitou o fator casa para derrotar o Colônia por 2 a 1, na abertura da oitava rodada, aumentando o calvário do adversário, afundado na lanterna da competição.

A derrota desta sexta-feira foi a sétima do Colônia, que está com apenas um ponto. Já o Stuttgart ganhou um respiro considerável na luta contra o rebaixamento ao chegar aos dez pontos, saltando para o décimo lugar, ainda que possa perder algumas posições na sequência da rodada.

Embora o Colônia tenha surpreendido com uma postura mais ofensiva, o Stuttgart conseguiu abrir o placar da partida aos 38 minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo grego Anastasios Donis.

O Colônia, no entanto, reagiu na etapa final e empatou o jogo com uma finalização de fora da área de Dominique Heintz, aos 33. E o time ainda reclamou de uma pênalti na parte final do duelo em Sehrou Guirassy e que não foi marcado pela arbitragem após revisão do vídeo da jogada que durou alguns minutos.

Já nos acréscimos, quando a partida se encaminhava para terminar empatada, o congolês Chadrac Akolo fez fila ao passar por vários marcadores e finalizou rasteiro, da entrada da grande área. Um leve desvio dificultou a ação do goleiro Timo Horn e permitiu que o Stuttgart marcasse o gol da sua vitória.

Na nona rodada do Campeonato Alemão, em 21 de setembro, Stuttgart visitará o RB Leipzig. No dia seguinte, o Colônia vai receber o Werder Bremen.