Stuttgart vence Hamburgo por 1 a 0 e respira no Alemão O Stuttgart conseguiu uma importante vitória diante do Hamburgo, neste domingo, mesmo fora de casa, e respirou na tabela do Campeonato Alemão. Com gol de Ibisevic, ainda no primeiro tempo, os visitantes fizeram 1 a 0 e se distanciaram da zona de rebaixamento.