Suárez agradece mensagens e pede apoio ao Uruguai Luis Suárez pede que todos os uruguaios apoiem a seleção neste sábado, no jogo contra a Colômbia no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em uma mensagem enviada nas redes sociais, o jogador punido pela Fifa por dar uma mordida agradeceu "o apoio de todos". "Escrevo esta mensagem para agradecer a todos pelo apoio e carinho que estou recebendo", disse.