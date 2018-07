Suárez agradece respaldo e pede apoio à seleção uruguaia contra Colômbia

Desde que foi divulgada a sanção da entidade máxima do futebol internacional, os uruguaios têm demonstrado apoio incondicional ao ídolo através das redes sociais, esperando a chegada dele ao país e até mesmo fazendo vigília em frente à casa do craque para dar as boas-vindas.

"Olá a todos, escrevo esta mensagem para agradecer a todas as demonstrações de apoio e carinho que estou recebendo. Tanto eu como minha família agradecemos muito", disse Suárez em sua conta de Twitter (@luis16suarez), no que foram suas primeiras palavras depois da mordida no italiano Giorgio Chiellini.

O goleador da "Celeste", com 41 gols, foi proibido de realizar qualquer atividade relacionada ao futebol por quatro meses e suspenso da seleção por nove partidas de competições oficiais, após morder o ombro de Chiellini na partida entre as duas equipes no Grupo D da Copa.

Além disso, o uruguaio pagará uma multa de 100 mil francos suíços, ou aproximadamente 111 mil dólares.

"Obrigado por estarem ao meu lado e quero que todos vocês torçam muito por meus companheiros da seleção na partida contra a Colômbia", disse Suárez, em referência à partida deste sábado entre as duas seleções. O vencedor vai para as quartas de final.

O Uruguai encara a Colômbia neste sábado no Maracanã, no Rio de Janeiro, mesmo local onde 64 atrás foi campeão do mundo pela segunda vez em sua história.

(Por Malena Castaldi)