Suárez aproveita falhas, marca dois e garante Barcelona na liderança do Espanhol

O Barcelona derrotou o Espanyol por 3 a 0 neste sábado, fora de casa, e garantiu por mais uma rodada a liderança do Campeonato Espanhol. Mas para alcançar o triunfo no clássico da Catalunha, o time do técnico Luis Enrique precisa agradecer à zaga adversária. Em especial, o atacante uruguaio Luis Suárez, que encerrou o jejum de cinco jogos sem balançar as redes.

O centroavante, principal destaque da partida, marcou dois gols graças a dois presentes dos zagueiros adversários. Depois de um primeiro tempo em branco e de muito equilíbrio, o Barcelona abriu o placar aos quatro minutos da etapa final após um primeiro vacilo.

O lateral-direito Jurado tentou recuar para o meio da zaga de trivela e mandou nos pés de Suárez. O centroavante avançou, invadiu a área e bateu firme para as redes. Até então, o Barcelona encontrava dificuldades para furar a retranca adversária e sofria para segurar os contra-ataques do rival.

Neymar teve boa chance para ampliar aos 15 minutos. Ele recebeu na esquerda, ajeitou para o meio e bateu colocado. Diego López voou no ângulo esquerdo para evitar o gol. Jurado tentou se redimir aos 25, mas Ter Stegen segurou o chute de fora da área.

Com a partida igual, o Barcelona conseguiu fazer o segundo graças a Messi. Aos 31 minutos, ele deixou todos para trás e rolou na esquerda para Rakitic, que bateu cruzado para as redes. O Espanyol sentiu o segundo gol e a equipe de Luis Enrique finalmente conseguiu tocar mais a bola.

No entanto, para alcançar o terceiro gol, precisou de nova ajuda do adversário. Messi cruzou da esquerda, Caricol tentou afastar e furou. A bola bateu em sua canela e sobrou para Suárez. O uruguaio teve a tranquilidade para driblar Diego López e fechar o placar.

O resultado levou o Barcelona aos mesmos 81 pontos do Real Madrid, que mais cedo havia vencido o Valencia por 2 a 1, em Madri. O time catalão, no entanto, leva vantagem por ter vencido o confronto direto, primeiro critério de desempate no Campeonato Espanhol.

Mesmo assim, o Real Madrid depende apenas de suas forças para conquistar o título nacional. Isso porque a equipe do atacante português Cristiano Ronaldo ainda tem um jogo a menos do que o arquirrival. A Liga Espanhola ainda estuda a data para remarcar o jogo contra o Celta, em Vigo. Deve acontecer entre a penúltima e a última rodada da competição.