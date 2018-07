Suárez chega ao Uruguai após punição da Fifa O atacante uruguaio Luis Suárez chegou nesta sexta-feira a Montevidéu e foi recebido pelo presidente do Uruguai, José Mujica, depois de ser cortado da Copa do Mundo e suspenso do futebol por quatro meses por ter mordido o zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante partida pelo Grupo D.