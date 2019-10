Suárez decide e Barça bate Inter de Milão, de virada, pela Liga dos Campeões

No confronto que fechou a segunda rodada do Grupo F da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, no estádio Camp Nou, a Inter de Milão saiu na frente com um gol do argentino Lautaro Martínez já aos 3 minutos do primeiro tempo, mas o Barcelona foi buscar a virada por 2 a 1 na etapa final com dois gols marcados pelo uruguaio Luis Suárez, sendo o primeiro deles uma verdadeira "pintura" ao acertar um lindo voleio de fora da área.

Essa foi a primeira vitória do time catalão nesta edição do torneio continental, no qual havia estreado com um empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, na Alemanha. E o resultado deixou a equipe comandada por Ernesto Valverde na vice-liderança de sua chave, com quatro pontos, mesma pontuação do time alemão, que em outro duelo do dia derrotou o Slavia Praga por 2 a 0, na República Checa, e assegurou a ponta por ter um gol a mais de saldo.

Atual líder do Campeonato Italiano, com seis vitórias em seis jogos disputados, a Inter começou o jogo desta quarta dando uma demonstração da boa fase que vive ao abrir o placar no início do confronto. Após ser acionado por Sánchez em falta cobrada rapidamente no meio-campo, Lautaro Martínez ganhou de Lenglet na velocidade e chutou cruzado de perna esquerda para vencer o goleiro Ter Stegen.

A Inter chegou a fazer 2 a 0 aos 26 minutos com um gol de Candreva, mas o jogador estava impedido e o lance foi anulado pela arbitragem. E o time italiano só não ampliou o placar aos 36 por causa de uma defesa espetacular de Ter Stegen. Após receber um cruzamento de Candreva, Lautaro ganhou dos zagueiros do Barça pelo alto e cabeceou firme no canto esquerdo do alemão, que exibiu enorme reflexo para evitar o gol em seu contrapé.

O Barça contou com a volta de Messi, que havia ficado fora do último jogo da equipe no Espanhol por estar se recuperando de lesão, mas o empate foi conquistado aos 13 minutos da etapa final graças a um lance genial de outro grande craque. Após receber um passe da direita do chileno Vidal, Suárez arriscou um voleio, ainda de fora da área, e acertou a bola com o seu pé direito com rara felicidade e viu a mesma entrar no canto esquerdo baixo do goleiro Samir Handanovic.

O empate, porém, ainda era um resultado considerado ruim para o Barça. E Valverde sacou Griezmann e deu novo fôlego para o ataque com a entrada de Dembélé, outro que retornou após superar uma lesão. Mas foi através de uma grande jogada de Messi que o time da casa achou o caminho da virada.

Em mais uma das inúmeras arrancadas com a bola no pé em sua carreira para furar as defesas rivais, o argentino se livrou da marcação de vários adversários, sendo o último deles com um belo drible, e tocou da direita para Suárez. O uruguaio, oportunista, inibiu a marcação de outro defensor com apenas um toque na bola, ficou livre na cara de Handanovic e finalizou rasteiro na saída do goleiro para garantir o 2 a 1, aos 40 minutos.

O triunfo fez a Inter de Milão estacionar no Grupo F, no qual tem apenas um ponto em dois jogos após ter estreado com um empate por 1 a 1 com o Slavia Praga, na Itália. A equipe comandada por Antonio Conte caiu para a terceira posição da chave. Com a mesma pontuação, o time checo é o lanterna.

No próximo dia 23, o Barcelona voltará a campo pela competição continental para encarar o Slavia, fora de casa, enquanto a Inter receberá o Borussia Dortmund em Milão.