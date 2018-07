Suárez defende Neymar: 'Dói ver as críticas que ele vem recebendo'

O atacante Luis Suárez saiu em defesa do companheiro Neymar nesta quinta-feira. O uruguaio afirmou que são injustas as críticas que o brasileiro vem recebendo nas últimas semanas, em razão da queda de rendimento do Barcelona no Campeonato Espanhol.

"Neymar tem sofrido muitas críticas e te dói ver isso porque ele é um amigo, um companheiro que tem sentimentos assim como nós. E sempre tentamos apoiá-lo. Ele sempre tem uma atitude positiva, nunca desanima e luta sempre e assim seguirá fazendo", declarou Suárez.

O brasileiro vem sofrendo com as críticas por causa dos tropeços recentes do time catalão, que ficou quase 40 dias sem vencer no Espanhol. Como consequência, o Barcelona viu evaporar a vantagem de nove pontos na liderança e agora é ameaçado tanto pelo Atlético de Madrid, que tem os mesmos 79 pontos, quanto pelo Real Madrid, que tem 78.

Além disso, o time perdeu o clássico para o Real no Camp Nou e foi eliminado pelo próprio Atlético nas quartas de final da Liga dos Campeões. Com a queda, foi encerrado o sonho de repetir o feito da tríplice coroa, obtido na temporada passada. "Somos seres humanos, não somos máquinas e todos podemos ter altos e baixos", justificou Suárez.

A sequência negativa do Barça acabou nesta quarta com uma sonora goleada de 8 a 0 sobre o La Coruña. Com a vitória, o time sustentou a primeira colocação, dependendo apenas de si mesmo para buscar o título.

"Sabemos que dependemos apenas de nós mesmos e devemos pensar que, se ganharmos as quatro partidas que restam, seremos campeões. Somos os líderes e estamos conscientes de que podemos vencer o Campeonato Espanhol. Não pensamos em nenhum outro cenário", disse o uruguaio, artilheiro do time na competição, com 30 gols - só está atrás dos 31 de Cristiano Ronaldo.