Suárez depõe na Corte Arbitral e decisão só sai na próxima semana

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) realizou nesta sexta-feira uma sessão de seis horas para ouvir a apelação do atacante uruguaio Luis Suárez à pena aplicada por morder um adversário durante a Copa do Mundo. O tribunal antecipou que deve dar um veredicto na próxima semana.

Suárez, recém-contratado pelo Barcelona, deu autógrafos em frente ao tribunal após a audiência e saiu sem falar com a imprensa. O painel "informou às partes que se pronunciará o mais rápido possível, provavelmente antes do final da próxima semana".

A CAS disse que o atacante apresentou uma declaração oficial. Ele tenta convencer o painel de três membros a reduzir a sua suspensão de qualquer atividade de futebol por quatro meses e nove partidas da seleção do Uruguai em competições oficiais.

O tribunal já tinha previsto emitir uma decisão na próxima semana após a Fifa aceitar a solicitação de que o processo fosse acelerado. O Barcelona inicia a sua participação no Campeonato Espanhol em duas semanas. A punição imposta pela Fifa se estende até 25 de outubro, e proíbe Suárez de treinar com seus companheiros de clube.

Suárez admitiu ter mordido o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante a vitória do Uruguai por 1 a 0, em partida disputada em Natal e válida pela fase de grupos da Copa do Mundo. No entanto, os advogados da Associação de Futebol Uruguaio e o Barcelona tentam convencer os três membros do painel de que as sanções são muito severas.

O grupo que reúne os sindicatos dos jogadores, o FIFPro, criticou a suspensão de quatro meses, a avaliando como uma violação do direito ao trabalho. Suárez tem treinado somente com a ajuda de um personal trainer enquanto não pode trabalhar com seus companheiros e nem entrar no estádio do Barcelona.

A Fifa permitiu que Suárez se submetesse a um exame médico para completar a sua transferência do Liverpool para o Barcelona no mês passado com um contrato de cinco temporadas. O clube catalão teria desembolsado 75 milhões de libras (aproximadamente R$ 289 milhões), mas não teve permissão para apresentá-lo.