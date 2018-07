Suárez diz estar determinado a começar próxima temporada em alto nível

Suárez trocou o Liverpool pelo time catalão em julho do ano passado, mas não pôde jogar durante os três primeiros meses da temporada após ser suspenso por morder o zagueiro Giorgio Chiellini no Mundial do Brasil.

Após um começo lento depois de sua estreia no Barça no clássico contra o Real Madrid, ele começou a entrar em forma na virada do ano e foi uma das peças essenciais para o clube, junto com os parceiros Lionel Messi e Neymar, à medida que o Barcelona conquistou a tríplice coroa formada pela Liga dos Campeões, Liga da Espanha e Copa do Rei.

"Para as primeiras partidas, estava sem ritmo", disse Suárez a repórteres após uma sessão de treinamentos pré-temporada nos Estados Unidos. "É para isso que servem as pré-temporadas, para trabalhar e tentar contribuir desde o início", acrescentou o jogador de 28 anos.

"Neste ano, começando no mesmo nível que meus companheiros de equipe, serei diferente", disse.

O Barcelona joga sua primeira partida na competição amistosa Copa dos Campeões Internacional nesta terça-feira contra o norte-americano Los Angeles Galaxy.

(Por Iain Rogers)