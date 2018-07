Suárez diz que deve ficar no Liverpool pela torcida Um dos nomes mais comentados dessa janela para transferências do futebol europeu, Luis Suárez começa a dar mostras de que vai mesmo permanecer no Liverpool. Depois de se revoltar contra a diretoria do clube, que não queria negociá-lo, o atacante uruguaio voltou atrás e garantiu que no momento deseja permanecer no clube inglês pelo "carinho da torcida".