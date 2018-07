Suárez, do Liverpool, pede desculpas por morder Ivanovic

"Estou muito arrependido por esse comportamento indesculpável na nossa partida contra o Chelsea", disse o uruguaio, que depois marcou, aos 52 minutos do segundo tempo, o gol do empate por 2 x 2.

"Eu peço desculpas e estou tentando falar com Branislav Ivanovic pessoalmente. Eu peço desculpas também ao meu treinador, colegas e todos do Liverpool Football Club por tê-los decepcionado", afirmou.

Foi uma tarde movimentada para Suárez, que também pediu desculpas no Twitter.

Ele assistiu Daniel Sturridge no gol que empatou a partida em 1 x 1 antes de colocar a mão na bola dentro da área e conceder o pênalti cobrado por Eden Hazard que recolocou o Chelsea à frente do placar.

O incidente com Ivanovic ocorreu no segundo tempo após uma breve confusão entre os dois jogadores dentro da grande área. "Luis pediu desculpas sem nenhuma restrição por suas ações", disse o diretor-administrativo do Liverpool, Ian Ayre.

"O comportamento dele não condiz com nenhum jogador que já vestiu a camisa do Liverpool, e Luis está ciente que decepcionou a si próprio e a todos envolvidos com o clube. Vamos lidar com o problema internamente e esperar ações da Associação Inglesa de Futebol", acrescentou.

O técnico Brendan Rodgers disse ainda que "revendo a jogada e tendo conversado com Luis, o comportamento dele é inaceitável e eu disse isso para ele."

(Por Toby Davis)