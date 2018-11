Suárez e Arthur desfalcam Barcelona na Holanda; Coutinho e Rakitic reforçam time

O atacante Luis Suárez, o volante brasileiro Arthur e o goleiro Jasper Cillessen são os mais novos desfalques do time do Barcelona para o duelo com o PSV Eindhoven, na Holanda, nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os três jogadores foram confirmados como baixas nesta segunda pelo clube espanhol.

Lesionados, eles se juntam no departamento médico a Rafinha Alcântara, que perderá o restante da temporada europeia por causa de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e Sergi Roberto, com uma lesão muscular.

Suárez estará afastado por duas semanas, pois será submetido a uma terapia biológica baseada em células-tronco como um tratamento para o desconforto no joelho direito. Mesmo tempo que vai precisar Cillessen, após lesão sofrida no empate por 1 a 1 com o Atlético de Madrid, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. Já Arthur sofre com uma sobrecarga nos músculos adutores da coxa e vai ser poupado.

Por outro lado, o técnico Ernesto Valverde poderá contar com as voltas dos meio-campistas Ivan Rakitic e Philippe Coutinho para o confronto em Eindhoven. Os dois estão recuperados de lesões. O croata havia se lesionado em partida contra o Betis e se recuperou antes do período previsto, enquanto o brasileiro está sem jogar há quase três semanas por causa de uma ruptura do bíceps femoral da perna esquerda, sofrida no último dia 6. Devido ao problema, o jogador foi cortado da seleção brasileira para os amistosos com Uruguai e Camarões, realizados neste mês, na Inglaterra.

O Barça é o líder isolado do Grupo B da Liga dos Campeões, com dez pontos, e precisa somar mais um ponto nas duas últimas rodadas da chave para assegurar classificação às oitavas de final. Vice-líder, a Inter de Milão tem sete pontos e enfrenta o Tottenham, terceiro colocado, com quatro, nesta quarta-feira, na Inglaterra.

A lista de convocados do Barcelona para este jogo na Holanda conta com os seguintes 21 jogadores: Ter Stegen, Iñaki Peña, Jokin, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Sárez, Philippe Coutinho, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Miranda, Vidal, Umtiti, Aleñá, Miranda, Riqui Puig e Chumi.