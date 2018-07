Suárez é indiciado por mordida em adversário no Inglês A Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) indiciou o atacante Luis Suárez por conduta violenta após o jogador do Liverpool morder um adversário. Durante partida do Campeonato Inglês no último domingo, o uruguaio atacou o defensor Branislav Ivanovic, do Chelsea.