Suárez é o melhor jogador do mundo, diz Gerrard

Em 12 partidas nesta temporada, o temperamental atacante marcou 19 vezes e ajudou a levar o Liverpool ao topo da classificação do Campeonato Inglês.

Seu adversário mais próximo na tabela de artilheiros é o atacante argentino Sergio Agüero, do Manchester City, com seis gols a menos.

"Atualmente, é o melhor jogador do mundo", disse Gerrard sobre Suárez.

"Lionel Messi está machucado e Cristiano Ronaldo teve alguns problemas ultimamente", disse o jogador do Liverpool ao canal de televisão Sky Sports, em referência às estrelas do Barcelona e do Real Madrid, respectivamente.

"Ele é com certeza o melhor atacante. Demonstrou com sua média de gols por minuto", acrescentou.

O atacante se encaminha a superar o recorde da Premier League de 34 gols que é compartilhado pelos ex-atacantes ingleses Andy Cole e Alan Shearer.

Cole alcançou a marca com o Newcastle, em 1993/94, enquanto Shearer conseguiu o feito com o Blacburn, em 1994/95.