Suárez é suspenso por dois jogos na Copa do Rei por insultos a rivais

O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou nesta sexta-feira que Luis Suárez foi suspenso por dois jogos na Copa do Rei. O atacante uruguaio foi punido por ter insultado jogadores do Espanyol após a goleada por 4 a 1 conquistada pelo Barcelona, na última quarta-feira, no Camp Nou, pelo duelo de ida das oitavas de final do torneio.

A punição foi confirmada depois de o árbitro daquele duelo, Juan Martínez Munuera, ter citado na súmula da partida que o goleador esperou os rivais na saída do vestiários para provocá-los, o que gerou uma confusão entre os jogadores dos dois times no local. A confusão na saída do campo, inclusive, foi confirmada por Iniesta.

O Espanyol irritou as principais estrelas do Barça, entre elas Lionel Messi, pela violência exibida em algumas jogadas. Dois jogadores do time visitante foram expulsos durante o clássico. Suárez nega que tenha provocado seus adversários, mas suas explicações não convenceram a RFEF e ele acabou sendo punido.

Por meio de um comunicado, o Barcelona informou que irá entrar com um recurso contra a punição, ratificando a versão do jogador de que ele não insultou os atletas do Espanyol. Por se tratar de uma infração leve, o atacante terá de cumprir os dois jogos de suspensão apenas na Copa do Rei, e não no Campeonato Espanhol, no qual poderá atuar neste sábado, novamente em casa, contra o Granada.

Caso o departamento jurídico do Barça não consiga reverter a punição, o atacante uruguaio não poderá estar presente no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Rei, na próxima quarta-feira, no estádio Cornellà-El Prat.