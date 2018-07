Suárez é suspenso por 8 partidas no Liverpool por racismo O atacante uruguaio do Liverpool Luis Suárez recebeu oito jogos de suspensão e uma multa de 40.000 libras (62.800 dólares) devido a um insulto racista contra o jogador do Manchester United Patrice Evra, informou nesta terça-feira a associação inglesa de futebol (FA).