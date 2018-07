Suárez espera superar números da última temporada e 'ganhar tudo' no Barcelona

Em início de preparação para a temporada 2016/2017, Luis Suárez sabe que será difícil repetir os feitos alcançados na última, quando conseguiu a incrível marca de 59 gols marcados em 53 partidas disputadas, mas avisou nesta sexta-feira que não deixará de tentar fazê-lo, acreditando ser possível alcançar números ainda melhores.

"No ano passado tive números muitos bons, também me surpreenderam. Você sempre tenta se superar, sei que é difícil, mas estou na melhor equipe do mundo e aqui tudo é possível", afirmou Suárez, que espera conquistar ainda mais títulos pelo clube - na última temporada, levou o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei, a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes.

"Temos a obrigação de ganhar sempre. Nos preparamos para o ano para cumprir os objetivos, que são ganhar todos os títulos possíveis para seguir fazendo história", acrescentou o atacante uruguaio.

A contratação de André Gomes pelo Barcelona, oficializada na noite de quinta-feira, ganhou a aprovação de Suárez. Único jogador do trio ofensivo a já ter voltado das férias, ele destacou a habilidade do jogador português.

"Não é para agradá-lo, mas é um dos jogadores que mais desequilibrava no Valencia por sua capacidade física e sua habilidade com as duas pernas. É uma contratação que se valoriza muito, contribuirá e ajudará muito a equipe. Estamos felizes de ter um jogador como nós".

André Gomes é considerado um jogador habilidoso e criativo, que ajudou a seleção de Portugal a conquistar o título da Eurocopa, encerrada no início do mês na França. O meia, de 22 anos, atuou nas duas últimas temporadas pelo Valencia, com oito gols marcados em 75 partidas. Antes, jogou pelo Benfica, onde conquistou os títulos do Campeonato Português, da Copa de Portugal e da Copa da Liga de Portugal na temporada 2013/2014.

Com a chegada de André Gomes, já são quatro os reforços anunciados pelo Barcelona na atual janela de transferências. Antes, o clube havia contratado o meia-atacante Denis Suárez, o zagueiro francês Samuel Umtiti e o lateral-esquerdo francês Lucas Digne.