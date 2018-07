Suárez: 'Estava nervoso para jogar no Barcelona com Messi e Neymar'

O atacante do Barcelona, Luis Suárez, admitiu nesta segunda-feira que estava nervoso com a ideia inicial de jogar junto a Lionel Messi e Neymar quando se juntou ao clube catalão.

O uruguaio, que chegou em meio a polêmica por conta de sua suspensão após morder o zagueiro italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo de 2014, ajustou sua vida rapidamente ao clube e marcou gols importantes para ajudar a equipe. O Barça enfrenta o Paris Saint-Germain na terça-feira, buscando um lugar nas semifinais da Liga dos Campeões, após vitória por 3 a 1 na primeira partida, quando Suárez marcou duas vezes.

Apesar de ter marcado 31 gols pelo Liverpool no Campeonato Inglês da última temporada, a ideia de ter que provar seu valor no Barcelona foi intimidadora. "Quando cheguei fiquei tímido com Messi e Neymar, mas eles falaram para eu jogar como fazia no Liverpool. Agora me sinto bem dentro e fora do campo, e temos bons momentos juntos", disse o uruguaio durante entrevista coletiva nesta segunda.

Suárez marcou 19 gols em todas as competições, mas, o mais importante, o atacante conseguiu balançar as redes em jogos decisivos. O atacante conseguiu marcar o gol da vitória no clássico contra o Real Madrid no mês passado e marcou duas vezes na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City.