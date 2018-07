Suárez exalta papel do 'herói' Gerrard no Liverpool Steven Gerrard e Luis Suárez são hoje a esperança de dias melhores no Liverpool. Com a má fase recente do clube, que já amarga a terceira temporada seguida sem participar da Liga dos Campeões da Europa, o meia inglês e o atacante uruguaio se tornaram as principais referências de qualidade de em campo. Suárez, que chegou à equipe há dois anos, não esconde a admiração pelo companheiro, que está lá há 15 anos, a quem considera um "herói".