Suárez faz aos 51 e Liverpool empata com o Chelsea

Liverpool e Chelsea fizeram neste domingo um duelo emocionante em Anfield Road, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, e empataram por 2 a 2. Em casa, o Liverpool garantiu o seu ponto aos 51 minutos do segundo tempo, com um gol do atacante uruguaio Luis Suárez, em duelo que marcou a volta do técnico espanhol Rafa Benítez, hoje no comando do time londrino, ao estádio do seu antigo clube, que o deixou em 2010 e foi homenageado pelos torcedores.

O resultado da partida, porém, não foi bom para nenhum dos dois times. Ultrapassado pelo Arsenal no sábado, o Chelsea não conseguiu retomar o terceiro lugar e permanece na quarta colocação no Campeonato Inglês, com 62 pontos. Já o Liverpool está com 51, em sétimo lugar, com chances apenas remotas de classificação para competições europeias.

Neste domingo, o Chelsea abriu o placar da partida logo aos 25 minutos do primeiro tempo, com Oscar, que completou, de cabeça, cobrança de escanteio de Mata. O Liverpool conseguiu empatar o duelo aos sete minutos da etapa final, com Sturridge, após passe de Suárez, para marcar contra o seu ex-clube.

O Chelsea, porém, voltou a ficar à frente aos 12 minutos, quando Hazard converteu cobrança de pênalti. O time da casa, no entanto, arrancou o empate aos 51 minutos da etapa final, com Suárez, que completou, de cabeça, cruzamento de Sturridge.