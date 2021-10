Suárez faz dois gols no empate do Atlético de Madrid contra líder Real Sociedad

Com dois gols de Luis Suárez, o Atlético de Madrid reagiu contra a Real Sociedad e conseguiu evitar uma derrota no Estádio Metropolitano, em Madri. O jogo, válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, terminou empatado por 2 a 2. Apesar do empate, a Real Sociedad se mantém na liderança da competição, com 21 pontos, porém tem um jogo a mais do que Real Madrid, Sevilla e o próprio Atlético de Madrid, que vêm na sequência. O Atlético, que teve Renan Lodi e Felipe como titulares neste domingo e Matheus Cunha entrando no segundo tempo, soma 18 pontos e ocupa a quarta colocação.

A Real Sociedad foi para cima e conseguiu abrir o placar logo no começo da partida, com Alexander Sorloth. O time da capital até pressionou pelo empate, que não veio. No início do segundo tempo, a Real Sociedad conseguiu ampliar a vantagem para 2 a 0 com o atacante Alexander Isak.

Leia Também Confira como está a classificação do Campeonato Espanhol

Mas a reação do Atlético de Madrid veio aos 16 minutos. Luiz Suárez finalizou para deixar o jogo em 2 a 1. O empate do time de Diego Simeone ocorreu aos 32, em mais um gol do uruguaio, desta vez cobrando pênalti. O próximo jogo do Atlético de Madrid será contra o Levante, na quinta-feira, às 16h30. No mesmo dia, às 14h, a Real Sociedad enfrenta o Celta de Vigo. Os dois jogos serão válidos pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol.