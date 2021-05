Suárez garante permanência no Atlético de Madrid na próxima temporada

Grande nome do Atlético de Madrid na conquista do Campeonato Espanhol da temporada 2020-21, Luis Suárez deixou claro em poucas palavras que pretende seguir no clube em 2021-22, durante participação em programa do canal de TV Movistar.

"No ano que vem? Sim, (estou) seguro (que fico no time)", respondeu Suárez. O atacante foi o artilheiro do Atlético de Madrid na campanha vitoriosa com 21 gols, um dos quais garantiu o título na última rodada, em virada sobre o Valladolid.

Suárez valorizou isso na TV e também o tratamento que recebeu do clube, assim como tinha feito logo após o título. "Me comoveu o Atlético desde que cheguei. Como me trataram. Perguntei ao clube que se haviam deixado um espaço no mural do museu do clube para entrar na história do Atlético", relatou o centroavante.

Suárez foi negociado pelo Barcelona com o Atlético de Madrid por um valor pequeno ao fim da temporada 2019-20. O clube catalão desejava renovar seu elenco e o uruguaio vinha de um ano ruim, no qual sofreu para manter a forma física. Ao chegar no Atlético, superou as dúvidas e foi fundamental para que o time da capital espanhola conquistasse o torneio nacional pela 11ª vez.