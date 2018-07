Suárez garante Uruguai interessado no 3.º lugar da Copa das Confederações

SALVADOR - Além de goleador, o atacante uruguaio Luis Suárez é conhecido pela entrega com a camisa da seleção de seu país. Um dos episódios mais marcantes na carreira do jogador aconteceu na prorrogação da partida contra Gana, pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2010. O atacante defendeu sobre a linha, com as mãos, uma bola que entraria no gol uruguaio. Expulso pela atitude, viu do vestiário o goleiro Muslera defender o pênalti e encaminhar a classificação da equipe na decisão por penalidades.

Suárez garante que a mesma raça estará em campo neste domingo, contra a Itália, apesar de a disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações não valer tanto quanto aquela. "Representa muito para nós terminar o torneio em terceiro lugar. Estamos defendendo a camisa da seleção, o que é um orgulho e um prestígio. Queremos ficar o mais alto possível na classificação", salienta.

Por tanta evidência, o uruguaio é hoje um dos atacantes mais valorizados do futebol mundial. Estrela do Liverpool, Suárez está na mira de gigantes da Europa, como o Real Madrid, que promete investir alto para contratá-lo ainda nesta janela de transferências. Além do interesse de um dos maiores times do mundo, pesa contra o Liverpool a insatisfação do uruguaio no clube inglês, que há muitos anos não disputa sequer o título do campeonato nacional.

A partida deste domingo será a segunda de Suárez e da seleção uruguaia em Salvador nesta Copa das Confederações. Na primeira, contra a Nigéria, pela primeira fase, a maioria da torcida na Bahia ficou do lado dos africanos, por causa das raízes culturais em comum. Para este domingo, é impossível prever para quem torcerá o público na Fonte Nova. Independentemente disso, Suárez entende que a torcida vai se divertir muito. "Será uma partida com certeza muito bonita. Não sei de que lado estarão os torcedores, mas acho que vão sim aproveitar o jogo", diz o craque.