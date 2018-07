Suárez marca 4 e Uruguai goleia Chile nas Eliminatórias

A vitória manteve o Uruguai no topo da classificação, com sete pontos, sem ser ameaçado pelos rivais até o início da próxima rodada, na terça. Com folga na tabela, os uruguaios vão fazer um amistoso com a Itália, no mesmo dia, em Roma.

Suárez comandou o ataque do Uruguai nesta sexta acompanhado de Edinson Cavani. Diego Forlán ficou de fora por conta de lesão, enquanto Loco Abreu, do Botafogo, entrou em campo somente no segundo tempo. O Chile não contou com Valdivia, cortado da seleção por indisciplina.

Com seu time praticamente completo, à exceção de Forlán, o Uruguai não teve dificuldade para dominar o jogo. Cavani desperdiçou boa chance de gol aos 10, e Suárez acertou o travessão, aos 18. A bola, porém, só entrou no final do primeiro tempo. Aos 42, Suárez finalizou da entrada da área e abriu o placar. Três minutos depois, o atacante anotou o segundo, de cabeça.

O Chile equilibrou o confronto no início do segundo tempo, mas pouco ameaçou o gol de Muslera. Apesar de não apresentar o mesmo ritmo da etapa inicial, o Uruguai marcou o terceiro aos 22, em nova cabeçada de Suárez. Na sequência, fechou o placar ao aproveitar falha de Cavani e finalizar para as redes, aos 26. Suárez só não marcou mais porque foi substituído por Cristian Rodríguez aos 29.

Com sua segunda derrota nas Eliminatórias, o Chile estacionou na sexta colocação da tabela, com apenas três pontos em três jogos. Na terça-feira, o time chileno enfrentará o Paraguai, desta vez em casa.