Suárez marca aos 45 e evita derrota do Barcelona para o Betis

Desfalcado de Iniesta, o Barcelona voltou a sofrer com a falta de criatividade no meio-campo e por pouco não foi derrotado pelo Betis, na abertura da rodada deste domingo no Campeonato Espanhol. O empate por 1 a 1 só veio após Suárez marcar aos 45 minutos do segundo tempo.

Vindo de cinco vitórias seguidas, considerando todas as competições, o Barcelona agora se complica no Espanhol. Tem 42 pontos em 20 partidas, enquanto o Real Madrid lidera com 43, tendo jogado apenas 18 vezes. O time de Zinedine Zidane entra em campo no fim do dia para pegar a Real Sociedad, em casa.

Considerando o que foi a partida, com amplo domínio do Betis, o empate até que foi bom resultado para o Barcelona. Mas o time catalão tem o direito de reclamar do árbitro, que não validou um gol legal marcado pela equipe. Na verdade, marcado por Mandi, contra. O juiz não notou que a bola passou muito pela linha do gol antes do corte da zaga do Betis.

Naquele momento, o Betis já vencia por 1 a 0, gol marcado por Álex Alegría, de cabeça, após cobrança de escanteio da esquerda, aos 30 minutos da segunda etapa. O empate só veio porque, aos 45, Messi roubou bola já perto da grande área e tocou para Suárez sair na cara do goleiro e decidir.

O próximo jogo do Barcelona é pela Copa do Rei, um clássico contra o Atlético de Madrid, quarta-feira, na casa do rival - a volta será na semana seguinte. Pelo Espanhol, o próximo rival é o Athletic Bilbao, sábado, em casa.