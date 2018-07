Suárez marca, mas Uruguai não sai de um empate com Costa Rica

Ainda não foi desta vez que o Uruguai se vingou da dolorosa derrota para a Costa Rica na Copa do Mundo. Jogando em Montevidéu, o time da casa cedeu o empate em 3 a 3, após sair atrás no placar, com direito a gol de Luis Suárez, em amistoso disputado na noite desta quinta-feira.

A torcida uruguaio temeu que a derrota por 3 a 1, na fase de grupos do Mundial, pudesse se repetir quando a Costa Rica abriu o placar aos 42 minutos de jogo, com gol de Alvaro Saborio. Mas Suárez tratou de deixar tudo igual depois do intervalo. Aos 5, ele dominou na coxa dentro da área, sem marcação, e bateu forte para as redes.

Não foi o suficiente para segurar o ímpeto dos visitantes. Na sequência, a Costa Rica retomou a ponta do placar, com gol de Bryan Ruiz. Os donos da casa, então, buscaram a virada com dois gols em apenas três minutos. Jose Gimenez e Edinson Cavani balançaram as redes.

A vitória, e a vingança, pareciam perto quando, nos acréscimos, Johan Venegas anotou o terceiro da Costa Rica e voltou a empatar o confronto. O empate no tempo normal foi desfeito nos pênaltis, já que a partida valia o troféu da amistosa Copa Antel. E novamente a Costa Rica levou a melhor, ao vencer nas penalidades por 7 a 6.

Os uruguaios voltam a campo na próxima terça para enfrentar o Chile, em novo amistoso, em Santiago. Luis Suárez não entrará em campo por ter feito acordo com o técnico Óscar Tabárez. Suspenso em competições oficiais, por causa da mordida em Giorgio Chiellini durante a Copa, Suárez não poderá defender o Uruguai na Copa América do próximo ano. O treinador vai aproveitar o novo amistoso para testar alternativas no ataque uruguaio.