Suárez passará por cirurgia no joelho direito e vai desfalcar o Barcelona

O Barcelona informou neste sábado que o atacante Luis Suárez será submetido a uma cirurgia no joelho direito e desfalcará a equipe espanhola nas próximas semanas. Segundo o clube catalão, a operação será neste domingo, com o médico Ramón Cugat.

A cirurgia em questão é para corrigir uma lesão no menisco do joelho direito do jogador. O Barcelona deve informar o tempo de recuperação de Suárez depois que ele for operado.

Suárez sentiu dores no joelho durante a partida contra o Atlético de Madrid, quinta-feira, pela Supercopa da Espanha, que terminou com vitória por 3 a 2 do time madrilenho.

Não é a primeira vez que Suárez terá o joelho direito operado. Em maio do ano passado, o jogador passou por um artroscopia justamente em razão de um problema no menisco. Ele ficou fora da final da Copa do Rei, mas se recuperou em pouco tempo e conseguiu disputar a Copa América.

O atacante uruguaio disputou 23 partidas nesta temporada pelo Barcelona e marcou 14 gols, sendo 11 no Campeonato Espanhol e três na Liga dos Campeões da Europa. O próximo compromisso do Barcelona será no dia 19 de janeiro, contra o Granada, pela 20ª rodada da Liga Espanhola.